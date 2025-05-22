Орловская область собрала всего 8 процентов транспортного налога

Правительство региона отчиталось об исполнении бюджета за первый квартал 2025 года.

Член правительства Орловской области — руководитель департамента финансов Елена Сапожникова выступила на заседании профильного комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Она представила отчет об исполнении бюджета региона за первый квартал 2025 года. Областной бюджет за первые три месяца 2025 года показал снижение доходов на 8,8 процента относительно аналогичного периода предыдущего года. Однако, по ее словам, несмотря на сокращение общих поступлений, регион смог удержать высокий уровень социальных выплат и инвестиций в инфраструктуру.

«Общий объем доходов составил 11,45 миллиарда рублей, что на 1,098 миллиарда меньше, чем в первом квартале 2024 года, – информирует пресс-служба Орловского облсовета. – Безвозмездные поступления уменьшились почти на четверть, главным образом из-за сокращения федеральных трансфертов. Поступления от налогов выросли незначительно, наиболее значимый рост показали акцизы на нефтепродукты – плюс 16,3 процента, тогда как поступления от налога на прибыль снизились на 5,8 процента. Социальные расходы остались доминирующими, составляя свыше 70 процентов от всего объема расходов».

Экспертизу отчета уже провела Контрольно-счетная палата Орловской области. В своем заключении она отметила, что исполнение областного бюджета по налоговым доходам за первый квартал 2025 года составило 7,272 миллиарда рублей, или 19,5 процента от утвержденного годового объема. Для сравнения, в первом квартале 2024 года исполнение составляло 23,5 процента от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поступление налоговых доходов уменьшилось на 2,9 процента, или на 213,392 миллиона рублей.

Снижение поступлений отмечается: по налогу на доходы физических лиц – минус 287,853 миллиона рублей) и налогу на прибыль – минус 126,134 миллиона рублей. Низкий уровень исполнения установлен по: налогам на совокупный доход (всего 14,6 процента от утвержденного годового объема) за счет низкого поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и в связи с проведением зачета с единого налогового счета в сумме 54,6 миллиона рублей по уточненной налоговой декларации за 2022 год по одному налогоплательщику.

Кроме того, налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», поступил в размере всего 134 тысячи рублей. Исполнение по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами составило всего 9,4 процента от утвержденного годового объема, по транспортному налогу – 8,4 процента от утвержденного годового объема, хотя в целом сборы по транспортному налогу составили 93,172 миллиона рублей.

«Выслушав докладчика, [председатель комитета] Сергей Потемкин поинтересовался, будет ли исполнен годовой бюджет. На что получил следующее пояснение, – добавили в пресс-службе облсовета. – Снижение уровня прибыли организаций и предприятий планируется компенсировать увеличением поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и упрощенной системы налогообложения (УНС). Таким образом, несмотря на уменьшение прибыли, общий объем налоговых поступлений останется стабильным благодаря росту указанных налогов».

ИА “Орелград”