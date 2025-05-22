В Орловской области ограничат мобильный интернет и услуги связи

Такое решение приняли в связи с продолжением вражеских атак.

О нём в соцсетях объявил губернатор Андрей Клычков.

Он отметил, что решение принято Вооружёнными силами России. Речь идёт «о введении временных ограничений в работе мобильного Интернета и предоставлении услуг связи».

«Решение непростое, но необходимое. Прошу отнестись с пониманием», – высказался губернатор. Также он отметил, что ограничения будут сняты, когда это позволит сделать оперативная обстановка.

Кроме того, Клычков отметил, что за минувшую ночь над Орловщиной сбили «более 20 беспилотников противника».

Согласно данным Министерства обороны России, с 00:00 до 05:30 сегодняшнего числа над Орловской областью сбили 14 боевых дронов врага, с 20:00 до 23:50 среды, 21 мая — восемь. С 15:00 до 20:00 вчерашнего дня в небе над Орловщиной уничтожили ещё 15 вражеских БПЛА.

ИА «Орелград»