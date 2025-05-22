Орловские МУПы принесли в бюджет всего 10 миллионов рублей

В Орле обсудили исполнение бюджета города в минувшем году.

В Орле руководством председателя городского Совета Василия Новикова прошло публичное обсуждение результатов исполнения бюджета за прошедший год. В мероприятии приняли участие и простые горожане. «Василий Новиков подчеркнул, что приоритетами при исполнении бюджета-2024 были увеличение собственных доходов, повышение эффективности использования бюджетных средств и оптимизация управления ими», – сообщила пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов.

Согласно отчету, в городской бюджет в минувшем году поступило 13,782 миллиарда рублей, или 94,6 процента от годового плана. Собственные налоговые и неналоговые доходы составили всего 3,807 миллиарда рублей (99,8 процента от плана), безвозмездные поступления из других бюджетов – 9,977 миллиарда рублей (92,7 процента от плана). Расходы бюджета составили 13,646 миллиарда рублей (87,3 процента от плана), из которых 5,597 миллиарда рублей были направлены на собственные нужды города.

Выступивший с содокладом председатель парламентского комитета по бюджету и налоговой политике Тимур Нерушев отметил, что ограниченность бюджета требует поиска новых путей развития города и пересмотра работы муниципальных предприятий. Так, в минувшем году экономическую деятельность в областной столице вели восемь муниципальных предприятий и четыре акционерных общества, в которых городу принадлежат 100 процентов акций.

Напомним, они обязаны уплачивать в бюджет часть своей чистой прибыли. Однако вклад их оказался невелик. Так, в 2024 году муниципальными предприятиями и акционерными обществами сообща было перечислено в бюджет города 9,9 миллиона рублей части чистой прибыли и дивидендов, правда, план года при этом выполнен на 100 процентов. Однако Тимур Нерушев отметил, что АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» не выполнило план по дивидендам на 2024 год. Напомним, 100-процентный пакет акций этой организации власти города уже несколько лет регулярно выставляют на торги, но продать не могут.

Ситуация такова, что МУП «ЖРЭП» (З) и АО «УКС г. Орла» находятся в процедуре банкротства. Кроме того, уже завершена ликвидация МУП «Столовая № 30», МУП «Зеленстрой» и МУП «Совхоз «Коммунальник». Отметил Тимур Нерушев и то, что город тратит на МУПы гораздо больше денег, чем получает от них. Так, по его словам, финансовая помощь МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» в прошлом году составила 244 миллиона рублей, увеличившись в 1,6 раза. Деньги предприятию выделялись на «возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством и реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг».

ИА “Орелград”