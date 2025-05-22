В Орле детсад нарастил долги за питание

Итоги проверки озвучила городская КСП.

Контрольно-счетная палата города Орла провела плановую проверку эффективности расходования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» средств на оплату труда и питание. Проверкой был охвачен весь 2024 год и первые два месяца 2025 года. Аудиторы установили, что в указанном периоде времени численность воспитанников во всех группах превышала предельную наполняемость, предусмотренную нормативами численности и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Превышение варьировалось от 5 до 90 процентов, а в одной группе оно и вовсе составило более чем 2 раза. Но еще больше вопросов возникло к расходам учреждения, причем досталось тут и мэрии Орла.

«Установленный администрацией города Орла порядок распределения расходов на питание воспитанников в зависимости от фактических затрат, а не суммы начисленной родительской платы, приводит не только к образованию нереальной кредиторской задолженности за питание, но и к отсутствию возможности ее оплатить, а также осуществлять расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников, обеспечение соблюдения ими личной гигиены, ущемляя их права», – к такому выводу пришли проверяющие и привели конкретные примеры.

Так, в 2024 году детсад № 80 почти 92 процента поступившей родительской платы натратил на оплату питания. При этом «расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание воспитанников, обеспечение соблюдения ими личной гигиены учреждением неправомерно не осуществлялись». Однако ситуацию это, видимо, не спасло, так как кредиторская задолженность за поставку питания за 2024 год увеличилась в 1,4 раза, или на 39 процентов, в том числе: за счет родительской платы – в 1,3 раза, или на 32 процента; за счет средств бюджета города Орла – в 1,6 раза, или на 63,1 процента.

Отрадным является только тот факт, что просроченная задолженность уменьшилась в 3,5 раза. Были выявлены и другие нарушения и недостатки, которые уже рассматривались на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты города Орла. Директору детсада выдали представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен прокурору Железнодорожного района города Орла.

ИА “Орелград”