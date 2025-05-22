В Верховье нарушили закон о контрактах в сфере закупок

Факты выявила орловская прокуратура.

Местное подразделение ведомства проверило соблюдение законодательства в данной сфере — и выявило ряд нарушений.

Их допустили ООО «Аптека 33» и МКП «Теплоснабжение поселка Верховье». При определённых условиях они должны были осуществлять закупки в порядке, который установлен федеральными законами. А также – фиксировать данные о годовом объёме таких сделок, совершённых именно с участием субъектов малого и среднего бизнеса, и направлять их в единую информационную систему.

Верховские заказчики сделали это, но нарушили установленные сроки. Как решили в прокуратуре, это вступило в противоречие с принципом информационной открытости проведения закупок.

В итоге были возбуждены административные дела. Отвечать за недоработки пришлось контрактным управляющим юрлиц. По результатам рассмотрения дел должностные лица были привлечены к административной ответственности.

ИА «Орелград»