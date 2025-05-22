В Орле пройдут электросамокаты обсудят на публичных слушаниях

Применение такого транспорта хотят ограничить.

Об этом стало известно на заседании комитета горсовета по экономическому развитию и поддержке предпринимательства.

Как рассказал заместитель мэра Алексей Степанов, поправки, которые ограничат применение средств индивидуальной мобильности (СИМ), планируется внести в городские правила благоустройства. Однако их нужно будет обсудить и одобрить сначала на общественных слушаниях, а потом на горсовете. При этом мэрия планирует представить эти поправки депутатам уже к следующей, июньской сессии.

Известно, что, в частности, администрация хочет полностью закрыть для электросамокатов улицу Ленина. Напомним, что в майские праздники стоянка и использование СИМ были запрещены в местах массовых мероприятий.

Ранее спикер горсовета Василий Новиков заявил о необходимости «найти баланс между развитием современных технологий и обеспечением безопасности и комфорта жителей».

ИА «Орелград»