Мошенники выманивают «для проверки» банковские карты

23.5.2025 | 19:42 Новости, Экономика

Аферисты представляются сотрудниками банков или госорганов и вводят людей в заблуждение.

Фото: ИА «Орелград»

Специалисты ВТБ выявили новую схему социальной инженерии. Она работает следующим образом: злоумышленники звонят жертве, используя страх перед несанкционированными операциями или угрозами по счету. Они вынуждают человека назвать пин-код карты и передать её курьеру, который якобы должен проверить подлинность карты или установить защиту. После получения карты и пин-кода мошенники:

  • Снимают деньги со счета жертвы;
  • Используют карту для обналичивания средств других пострадавших;
  • Делают жертву невольным посредником (дропом) в преступной схеме.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин подчеркивает: при подозрении на мошенничество необходимо немедленно заблокировать карту через контакт-центр банка или онлайн-банк. Статистика показывает рост выявления дропперов: в 2024 году обнаружено более 148 тысяч человек (в 5,5 раз больше, чем в 2023 году). За год заблокировано более 1,5 миллиарда рублей похищенных средств, а потерпевшим возвращено свыше 380 миллионов рублей.

Важно помнить: банки никогда не просят передавать карты третьим лицам и не запрашивают пин-коды по телефону или через сайты.

ИА “Орелград”


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