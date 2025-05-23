В Орле водитель маршрутки выполнил план криминальным образом

Мужчина воспользовался чужой банковской картой.

Довольно нетривиальное уголовное дело рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Местного жителя, работающего водителем у ИП, обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное тяжкое преступление против собственности). Фигурант уголовного дела совершил преступление в декабре 2024 года, когда работал водителем маршрутки.

Он нашел на асфальте банковскую карту, оброненную прохожим. На счету находилось чуть менее 12 тысяч рублей. Водитель маршрутки об этом, конечно, не знал, но предполагал, что на карте может находиться некоторая сумма денег. Как правило, в подобном случае воришки начинают тратить чужие деньги в магазинах, пользуясь тем, что небольшие покупки можно оплачивать безналичным способом без введения пин-кода.

Но в данном случае находчивый водитель поступил несколько иным способом. Он отправился не в магазин, а в свою маршрутку, где начал многократно прикладывать чужую карту к расчетно-кассовому узлу оплаты, то есть безналичным способом, через платежный терминал, оплачивал чужой картой несуществующие поездки. Позднее, уже следуя по маршруту движения, он еще неоднократно проделывал тот же трюк.

Позднее подсудимый признался следователю, что тем самым хотел выполнить рабочий план по перевозке пассажиров маршрутного такси, поскольку от этого зависит размер получаемой им заработной платы. Всего водитель маршрутки успел «провезти 99 пассажиров», заплатив за их поездки 2475 рублей. Кстати, от соблазна он не удержался и по окончании рабочего дня все-таки зашел в алкомаркет и приобрел себе продукты питания по чужой карте, затем отправился по другим магазинам.

Он попался на последней покупке, когда оплата не прошла – на карте попросту закончились деньги. В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, но показания суду давать отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Он пояснил, что в ходе предварительного расследования по уголовному делу уже давал показания, они не изменились, и он поддерживает их в полном объеме. С учетом всех обстоятельств мужчина был признан виновным и получил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

ИА “Орелград”