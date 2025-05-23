Мэрия Орла переходит на усиленный режим службы

В усиленном режиме чиновники будут работать с 23 по 26 мая.

Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Парахин в целях повышения готовности администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Кроме того, усиленный режим работы необходим для недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности. Поводом послужило проведение торжественных мероприятий, а именно последних звонков (24 мая), празднования Дня России (12 июня) и выпускных вечеров (28 июня).

Управлению муниципальной службы и кадров поручено составить и утвердить график круглосуточного взаимодействия заместителей мэра, начальников территориальных управлений по районам администрации города Орла и руководителей структурных подразделений мэрии с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» – для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Усиленный режим службы будет вводиться трижды: с 18:00 23 мая до 9:00 26 мая; с 18:00 11 июня до 9:00 16 июня; с 18:00 27 июня до 9:00 30 июня.

По традиции мэр Юрий Парахин рекомендовал руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности организовать у себя в перечисленные выше периоды времени круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава, проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности, а информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах направить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Орла.

Кроме того, все организации и предприятия областного центра обязали незамедлительно сообщать информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций в «Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла». УМВД России по городу Орлу рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий 24 мая, 12 июня и 28 июня 2025 года.

Напомним, что торжественные школьные линейки, посвященные окончанию учебы, в Орловской области проходят с 20 по 24 мая. По данным пресс-службы губернатора, последние звонки для выпускников уже прозвучали в школах Мценска, Мценского, Болховского, Глазуновского, Ливенского, Кромского и Сосковского районов. В Орле они запланированы на 24 мая. Выпускные вечера для орловских одиннадцатиклассников в большинстве школ состоятся 28 июня.

ИА “Орелград”