Владельцев памятников не будут проверять без прокуратуры

Согласование внеплановых проверок стало обязательным.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление от 5 октября 2021 года № 606 «О региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

«Установлено, что проведение обязательных профилактических визитов в отношении контролируемых лиц осуществляется со следующей периодичностью: один обязательный профилактический визит в год – для категории высокого риска; один обязательный профилактический визит в два года – для категории значительного риска. В отношении объектов контроля (надзора), отнесенных к категории низкого риска, обязательные профилактические визиты не проводятся», – сообщают аналитики.

Еще одним важным новшеством стало то, что внеплановая документарная проверка теперь может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры. Исключение сделано лишь для случая ее проведения в соответствии с поручением президента страны или правительства Российской Федерации, требованием прокурора, а также «наступлением события, указанного в программе проверок, если федеральным законом установлено, что контрольные мероприятия проводятся на основании программы проверок».

«Ранее внеплановая документарная проверка проводилась без согласования с органами прокуратуры», – подчеркивают аналитики. К слову, ранее региональный бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин оценил административную нагрузку на бизнес. В своем отчетном докладе он отметил значительную роль органов прокуратуры в вопросе снижения административного давления на бизнес при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Так, в 2024 году в органы прокуратуры Орловской области поступило четыре заявления от органов государственного контроля о согласовании проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По результатам их рассмотрения в согласовании трех проверок было отказано. Основаниями для отказа послужило несоблюдение требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ к оформлению решения органа контроля. Стоит сказать, что в 2024 году в органы прокуратуры региона также поступило 528 заявлений о согласовании проведения контрольных в рамках закона о государственном и муниципальном контроле. Отказано было в согласовании 372 мероприятий, или 70,5 процента от их общего количества. Основаниями для отказа послужили непредставление всех необходимых документов, отсутствие оснований для проведения проверок и др.

ИА “Орелград”