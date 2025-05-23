Орловцы заинтересовались своими долгами по налогам

Работу с обращениями граждан оценила налоговая служба.

В первые четыре месяца 2025 года жители Орловской области обращались в налоговые органы в основном с вопросами по налогу на доходы физических лиц и урегулированию задолженности. А вот основной тематикой обращений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за этот же период времени стало налогообложение специальных налоговых режимов. Такие сведения обнародовала пресс-служба регионального Управления ФНС России.

«За период с января по апрель в Управление ФНС России по Орловской области поступило порядка 7,4 тысячи обращений от граждан, 91 процент из которых поступил в электронном виде, что на 0,8 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года, – уточнил в ведомстве. – Специалистами регионального управления налоговой службы направляются исчерпывающие ответы всем обратившимся в соответствии со сроками, установленными законодательством».

Также в областной налоговой службе сообщили, что электронные обращения простые жители и юридические лица направляли через сервисы налоговой службы, в основном через личные кабинеты налогоплательщика для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Кстати, при помощи личных кабинетов можно погасить задолженность и внести текущие платежи. Возможно это и в сервисе ФНС России «Уплата налогов и пошлин», а также на портале госуслуг или через мобильные приложения банков и платежные терминалы.

Узнать о наличии задолженности можно также в личных кабинетах налогоплательщика на сайте ФНС России, на портале госуслуг, обратившись в МФЦ, посетив налоговый орган или получив сообщение от налоговиков по смс или адресу электронной почты, но для этого необходимо сначала дать налоговикам официальное согласие на такое информирование. Нарушение законодательства о налогах и сборах влечет за собой ответственность, установленную Налоговым кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ и Уголовным кодексом РФ.

Ранее УФНС сообщало, что по состоянию на 1 апреля 2025 года совокупная налоговая задолженность в Орловской области снизилась по отношению к началу года на 558,1 миллиона рублей, или на 12,1 процента. Одновременно с этим задолженность по налогам в консолидированный бюджет Орловской области была снижена на 112,9 миллиона рублей, или на 8,3 процента. Кроме того, по состоянию на отчетную дату снизилось количество должников – физических лиц на 7,9 процента, или на 9,5 тысячи человек, оно составило порядка 111 тысяч граждан. Сумма задолженности физлиц по имущественным налогам сократилась на 14,2 процента, или на 52,6 миллиона рублей.

ИА “Орелград”