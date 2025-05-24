Орловцы вложили 191 миллиард рублей в свой бизнес

Подсчитаны финансовые вложения орловских организаций за прошлый год.

В Орловской области общий объем финансовых вложений организаций в 2024 году составил 191,5 миллиарда рублей, в том числе долгосрочные финансовые вложения составили 29,4 миллиарда рублей, или 15,3 процента от общего объема, краткосрочные – 162,2 миллиарда рублей, или 84,7 процента. Такие данные привел Орелстат, отметив, что они не учитывают показатели субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также финансовых организаций, не занимающихся кредитованием.

«Наибольшую долю в объеме финансовых инвестиций за 2024 года составили вложения организаций оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов и сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 26,5 и 24 процентов соответственно», – информирует Орелстат. Также аналитики подсчитали, что в 2024 году инвестиции в нефинансовые активы по организациям (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 46,2 миллиарда рублей. Из них 94,7 процента пришлось на инвестиции в основной капитал.

«В 2024 году на развитие экономики и социальной сферы Орловской области использовано 65,4 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или 103,6 процента к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах, – следует из информации Орелстата. – Затраты организаций на приобретение основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства в 2024 году составили 1,076 миллиарда рублей (в 2023 году – 3,108 миллиарда рублей)».

ИА “Орелград”