На каждого орловца приходится в среднем по 10 вакансий

Нагрузку не занятого трудовой деятельностью населения оценили аналитики.

В Орловской области в марте 2025 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 10 человек. Об этом сообщает Орелстат. В этом отношении ситуация по сравнению с февралем 2025 года абсолютно не изменилась, тогда как в январе на каждого неработающего орловца приходилось 9 вакансий. Рекорд же был зафиксирован в январе 2024 года, когда число вакансий на одного безработного в регионе достигло 13-ти.

К слову, оперативные данные о численности не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, привел департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. По его подсчетам, к концу марта 2025 года в органах службы занятости населения региона состояли на учете 1,1 тысячи человек, не занятых трудовой деятельностью. Из них 900 человек официально имели статус безработного, но лишь 800 человек получали пособие по безработице.

«Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец марта 2025 года составил 0,3 процента, – в свою очередь информирует Орелстат. – В марте 2025 года получили статус безработного 254 человека, что на 13,9 процента меньше, чем в марте 2024 года. Трудоустроено за месяц 150 человек, что на 0,7 процента больше численности трудоустроенных безработных годом ранее».

Озвучили статистики и итоги очередного выборочного обследования рабочей силы. Так, за декабрь 2024 года – февраль 2025 года она составила 339,5 тысячи человек. Напомним, что в рабочую силу статистика включает граждан в возрасте от 15 лет и старше. С учетом этой молодежи 333,5 тысячи человек классифицированы как занятые экономической деятельностью, а 6 тысяч человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. То есть эти люди на момент обследования не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

ИА “Орелград”