На Орловщине появилась Федерация силового спорта

23.5.2025 | 13:55 Новости, Спорт

Её официально зарегистрировало Министерством юстиции России.

Фото: Администрация Мценского района (иллюстративное)

Новость сообщил телеканал «Первый областной».

Организацию возглавил Михаил Алёхин. Орловец является трехкратным абсолютным чемпионом мира по пауэрспорту, чемпионом России по армейскому жиму, а также многократным победителем чемпионатов и первенств по жиму лёжа.

Согласно открытым данным, федерация имеет статус «региональной общественной физкультурно-спортивной организации». Дата регистрации — 20 мая. Юридический адрес — Орёл, улица Емлютина, дом 14.

ИА «Орелград»


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