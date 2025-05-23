На Орловщине появилась Федерация силового спорта

Её официально зарегистрировало Министерством юстиции России.

Новость сообщил телеканал «Первый областной».

Организацию возглавил Михаил Алёхин. Орловец является трехкратным абсолютным чемпионом мира по пауэрспорту, чемпионом России по армейскому жиму, а также многократным победителем чемпионатов и первенств по жиму лёжа.

Согласно открытым данным, федерация имеет статус «региональной общественной физкультурно-спортивной организации». Дата регистрации — 20 мая. Юридический адрес — Орёл, улица Емлютина, дом 14.

ИА «Орелград»