В Орле на месте резонансного ДТП установили знак

Авария произошла 20 мая в Детском парке.

Автомобиль врезался в ограждение и чуть не упал с обрыва. Кадры с места события шокировали многих орловцев.

Как сообщают в соцсетях, сейчас на этом месте установлен новый дорожный знак «Опасный поворот».

Ранее многие жители города, комментируя новость, предлагали установить здесь отбойник. Также некоторые орловцы отметили, что вырубка деревьев, которые росли на этой территории раньше, не лучшим образом повлияла на устойчивость склона, так как их корни являлись дополнительным скрепляющим элементом.

ИА «Орелград»