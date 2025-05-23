Прокуратура отозвала апелляцию по делу брата Михаила Маркина

Орловец проходил подозреваемым по статье 177 УК.

Алексея Маркина подозревали в «злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта». Однако «Орёлтаймс» сообщает, что дело так и не дошло до рассмотрения.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства дознавателя (с возвращением дела прокурору). Это решение попыталась обжаловать прокуратура.

Однако ещё до начала рассмотрения апелляции (в судебной коллегии по уголовным делам Орловского областного суда) прокурор сам отозвал жалобу.

Напомним, Михаил Маркин, один из главных фигурантов громкого уголовного дела, отправился на СВО. В связи с этим в его отношении судебное производство приостановлено. Речь идёт о хищении из бюджета 88 миллионов рублей на целом ряде крупных строительных проектов в Орловской области.

ИА «Орелград»