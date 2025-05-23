На Орловщине зафиксирован новый случай иксодового боррелиоза

23.5.2025 | 11:20 Медицина, Новости

Известно, что болезнь диагностировали у взрослого человека.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Ранее в этом году объявляли о двух таких случаях.

При этом в 2025-м в медицинских организациях обследовали 556 пострадавших от укусов клещей (в том числе, 207 детей).

Столько же клещей, снятых с людей, исследовали на различные инфекции. Оказалось, что среди самих паразитов инфицированность возбудителями боррелиоза составляет 17%, что несколько выше, чем в минувшем году.

Также специалисты изучили 459 клещей, взятых уже не с людей, а из внешней среды. Здесь носителей боррелиоза оказалось меньше (10,6%). Однако были получены пять положительных результатов на другую опасную болезнь – гранулоцитарный анаплазмоз человека.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2025 год

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