В зоовольерном комплексе родилась зубрица

23.5.2025 | 11:43 Новости, Общество

Животное назвали Милкой.

Фото: vk.com/public152893260 / Олеся Корнюшина

Об этом сообщили в соцсетях национального парка «Орловское полесье».

Событие произошло накануне, 22 мая.

Ранее в комплекс «Лесная сказка» из нацпарка перевели двух взрослых самок зубра (Смуглянку и Молдаванку). Очевидно, что матерью новорожденного животного является одна из них.

Ещё раньше в зоовольерном комплексе «поселился» зубр Мукап.

Как сообщается в публикации, детёныши зубра не появлялись здесь на свет «долгое время». Теперь группа этих животных, содержащихся в комплексе, станет ещё многочисленнее и крепче.

ИА «Орелград»


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