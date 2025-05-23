В зоовольерном комплексе родилась зубрица

Животное назвали Милкой.
Об этом сообщили в соцсетях национального парка «Орловское полесье».
Событие произошло накануне, 22 мая.
Ранее в комплекс «Лесная сказка» из нацпарка перевели двух взрослых самок зубра (Смуглянку и Молдаванку). Очевидно, что матерью новорожденного животного является одна из них.
Ещё раньше в зоовольерном комплексе «поселился» зубр Мукап.
Как сообщается в публикации, детёныши зубра не появлялись здесь на свет «долгое время». Теперь группа этих животных, содержащихся в комплексе, станет ещё многочисленнее и крепче.
ИА «Орелград»