В Ливнах открыли мемориальную доску участнику СВО

Она будет напоминать об Артёме Герасимове.

Новость сообщил сайт «Уездный город Ливны».

Артём Герасимов родился в 1992-м году. В 2009-м окончил школу. В сентябре минувшего года он подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции.

Орловец погиб 1 января этого года в Изюмском районе. На тот момент он являлся рядовым отдельной роты радиоэлектронной борьбы 4-й гвардейской танковой дивизии.

Мемориальную доску с его портретом установили на здании школы №11, где он получил среднее образование.

ИА «Орелград»