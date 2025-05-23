В Ливнах открыли мемориальную доску участнику СВО

23.5.2025 | 11:01 Новости, СВО

Она будет напоминать об Артёме Герасимове.

Фото: www.uezdny-gorod.ru

Новость сообщил сайт «Уездный город Ливны».

Артём Герасимов родился в 1992-м году. В 2009-м окончил школу. В сентябре минувшего года он подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции.

Орловец погиб 1 января этого года в Изюмском районе. На тот момент он являлся рядовым отдельной роты радиоэлектронной борьбы 4-й гвардейской танковой дивизии.

Мемориальную доску с его портретом установили на здании школы №11, где он получил среднее образование.

ИА «Орелград»


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