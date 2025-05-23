Опасную точку по продаже шаурмы под Орлом закрыли на 70 суток

Поводом для приостановления деятельности стали выявленные нарушения.

Постановление о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности вынес Орловский районный суд по материалам проверки, проведенной ранее сотрудниками Роспотребнадзора. Последние в рамках внеплановой проверки посетили торговый павильон, который принадлежит ИП. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения, которые и легли в основу административного дела.

Пресс-служба Орловского районного суда перечислила нарушения, на которые ссылались работники надзорного ведомства. Из материалов следует, что планировка производственных помещений предприятия по производству шаурмы не обеспечивает поточность технологических процессов по изготовлению блюд; изготовление продукции осуществляется в одном помещении; в наборе помещения отсутствуют цеха и овощная и мясная зона.

Кроме того, по мнению проверяющих, в торговой точке не созданы необходимые условия для раздельной обработки овощей и производственного инвентаря, а сама обработка инвентаря в одной моечной ванне, причем персонал там же моет руки. Обратили внимание проверяющие и на отсутствие санитарного узла для персонала и личных медицинских книжек у сотрудников. Разделочный инвентарь, производственный инвентарь для хранения продукции не промаркирован.

Проверяющие пришли к выводу, что выявленные нарушения санитарного законодательства в торговом павильоне создают угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому на владельца торговой точки завели административное дело по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи, хранении и реализации населению). Суд согласился с выводами проверяющих, признал бизнесмена виновным и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания на 70 суток. Постановление уже вступило в законную силу.

ИА “Орелград”