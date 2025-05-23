В орловской прокуратуре рассказали о нарушениях при исполнении нацпроектов

Количество возбуждённых дел исчисляется десятками.

Вопрос обсуждался на заседании специальной межведомственной рабочей группы.

Как рассказал прокурор Орловской области Алексей Тимошин, в минувшем году по таким нарушениям к административной ответственности привлекли 84 лица. Было возбуждено 40 уголовных дел. В истекшем периоде текущего года выявлено около 50 нарушений.

Наиболее характерные проблемы — это низкие темпы освоения выделенных средств, несоблюдение графиков, несвоевременность поставок товаров и выполнения заданий, а также слабый контроль за подрядчиками (в том числе, отсутствие претензионной работы).

Также Тимошин перечислил наиболее проблемные незавершённые инициативы, связанные с нацпроектами. Это капитальный ремонт Мценской ЦРБ, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в областном центре (на Матвеева), а также школ в Северном районе (на Родзевича-Белевича) и Орловском муниципальном округе (в Жилина).

ИА «Орелград»