В орловской прокуратуре рассказали о нарушениях при исполнении нацпроектов

23.5.2025 | 10:47 Закон и порядок, Новости

Количество возбуждённых дел исчисляется десятками.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Вопрос обсуждался на заседании специальной межведомственной рабочей группы.

Как рассказал прокурор Орловской области Алексей Тимошин, в минувшем году по таким нарушениям к административной ответственности привлекли 84 лица. Было возбуждено 40 уголовных дел. В истекшем периоде текущего года выявлено около 50 нарушений.

Наиболее характерные проблемы — это низкие темпы освоения выделенных средств, несоблюдение графиков, несвоевременность поставок товаров и выполнения заданий, а также слабый контроль за подрядчиками (в том числе, отсутствие претензионной работы).

Также Тимошин перечислил наиболее проблемные незавершённые инициативы, связанные с нацпроектами. Это капитальный ремонт Мценской ЦРБ, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в областном центре (на Матвеева), а также школ в Северном районе (на Родзевича-Белевича) и Орловском муниципальном округе (в Жилина).

ИА «Орелград»


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