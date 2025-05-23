Орловский суд признал экс-полицейских виновными

23.5.2025 | 10:35 Важное, Криминал, Новости

Они служили в Отделении МВД по Дмитровскому району.

Фото: СУ СКР по Орловской области

На скамье подсудимых оказались двое бывших сотрудников органов внутренних дел. В итоге одного орловца осудили за «превышение служебных полномочий» и «получение взятки», второго — только по первой статье.

Преступления произошли в апреле минувшего года. От поступков тогда действующих полицейских пострадал житель одной из деревень.

Известно, что один из сотрудников МВД являлся оперативным уполномоченным уголовного розыска. Он незаконно применил силу к гражданину и нанёс ему телесные повреждения. Затем полицейский получил от него 21 тысячу рублей. Эти деньги являлись незаконной платой за непривлечение к административной ответственности.

На следующий день правоохранитель вместе с коллегой пришёл к потерпевшему на дом. Целью визита являлось укрывательство должностных преступлений, совершённых накануне. Первый полицейский угрожал хозяину насилием, а второй нанёс ему новые телесные повреждения.

В итоге один из фигурантов получил четыре года колонии общего режима. Второй осуждён на три года условно. Также их лишили специальных званий. Кроме того, осуждённых лишили права занимать должности на госслужбе, связанные с властными полномочиями (на 4 и 2 года соответственно).

Дело рассматривалось в Дмитровском районном суде. Как пояснили в орловском управлении Следственного комитета России, его возбудили по материалам, собранным региональным Управлением МВД.

ИА «Орелград»


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