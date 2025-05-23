В Верховье дело о поджогах завершилось миром

Потерпевшими являются пять человек.

Верховский районный суд рассмотрел любопытное гражданское дело. Прокурор муниципального образования подал иск в интересах пяти человек — для компенсации материального и морального вреда, причинённого возгораниями.

ЧП происходили в одном и том же доме — в Верховье, на улице Привокзальной, 9, «в тамбуре на первом этаже», 21 июля и 27 августа 2022-го года. Пострадали обувь и линолеум, также помещение покрылось копотью.

С некоего «ответчика М.» требовали 23262 рубля за нанесённый ущерб, а также по 100 тысяч моральной компенсации — каждому из жильцов.

Однако в итоге всё решилось гораздо более скромными суммами. Стороны заключили мировое соглашение, по которому ответчик должен выплатить каждому потерпевшему от 2 до 3 тысяч рублей. Это надо сделать до 4 июля текущего года.

Этот адрес попадает в СМИ не в первый раз. Ранее сообщалось, что дом беспокоит местная жительница, склонная к поджогам. Однако в 2024-м году в подобной деятельности уличили мужчину.

ИА «Орелград»