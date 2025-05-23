Суд отказал Орлу во взыскании с подрядчика Красного моста 103 миллионов

КСП посчитала эту сумму неосновательным обогащением, но …

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» к ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» о взыскании денежных средств в размере 103 330 806,68 руб.

В марте 2022 года между МКУ «УКС г. Орла» (позже ОМЗ) и ООО «УПМК-22» заключен муниципальный контракт на завершение реконструкции Красного моста. Его цена – 1 528 051 666,12 руб. Работы по муниципальному контракту были сданы подрядчиком и приняты заказчиком 13 сентября 2023 года. 26 февраля 2024 года управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку использования бюджетных средств МКУ «ОМЗ г. Орла» за 2023 год в отношении расходов на реконструкцию Красного моста. По мнению аудиторов, заказчик перевел деньги подрядчику, хотя тот не выполнил обещанную работу.

МКУ «ОМЗ г. Орла» направило претензию ООО «УПМК-22» о нарушениях и потребовало возврата средств:

за невыполненные сопутствующие работы по реставрации (отделочные работы) в сумме 3 745 004,0 руб. и работы по торкретированию поверхностей на сумму 168 945,13 руб.;

по работам, оплаченным по завышенной стоимости в связи с неправомерным применением размеров коэффициентов при учете затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений на общую сумму 17 852 358,33 руб.;

за окраску монолитных конструкций плиты руслового пролетного строения, включенной в смету контракту в размере 7 638 382,87 руб.;

за специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ) для рамных пролетных строений без учета коэффициента средней нормативной оборачиваемости в размере 70 712087,32 руб.;

денежных средств по результату перерасчета стоимости, использованной при производстве работ по торкретированию, торкрет смеси с характеристикой плотности на сжатие 40 Мпа;

неподтвержденные непредвиденные затраты на сумму 26 285 925,90 руб.

В ООО «УПМК -22» заявили, что акт проверки КСП не является доказательством неосновательного обогащения. Имеются подписанные акты выполненных работ, удостоверяющие приемку результатов работ, не содержится каких-либо сведений о недостатках и претензиях.

В ходе судебного разбирательства были проведены экспертизы. Специалистыа подтвердили возможность замены торкрет-смеси с прочностью 60Мпа на смесь 40Мпа с фиброй при реконструкции Красного моста. Новая смесь имеет преимущества: выше морозостойкость, улучшенные механические свойства, лучшая трещиностойкость, повышенная долговечность конструкций, снижение эксплуатационных расходов. Также установлено, что смесь 40Мпа без фибры можно использовать, если её характеристики соответствуют проектной документации.

Эксперты установили, что при бетонировании тротуарных консолей Красного моста использовались инвентарные подмости ручной сборки (ИПРС) с коэффициентом оборачиваемости 0,216. Важно: согласно проектной документации, эти подмости после использования должны быть демонтированы и отправлены в металлолом. Повторное применение на других объектах не предусмотрено. Проектное решение прошло государственную экспертизу и отражено в сметной документации.

Выводы Контрольно-счетной палаты Орловской области, выразившиеся как выявление скрытых недостатков при производстве подрядных работ ООО «УПМК-22» в виде замены торкрет смеси с характеристикой плотности на сжатие 60Мпа на торкрет смесь с характеристикой плотности на сжатие 40Мпа с фиброй при проведении реконструкции Красного моста в г. Орле, а также использование индивидуальных подмостей, при производстве работ по бетонированию тротуарных консолей Красного моста, суд считает недостаточными доказательствами, подтверждающие факт возникновения неосновательного обогащения на стороне ответчика. Кроме того, указанные выводы Контрольно-счетной палаты Орловской области опровергаются выводами судебной экспертизы, проведенной в рамках настоящего спора.

Суд указал, что Контрольно-счетная палата не уполномочена проверять достоверность сметной стоимости строительных работ, а равно требовать от учреждения применения и корректировки сметных нормативов и расценок, надбавок. Спорные работы были приняты заказчиком без замечаний по их качеству и объему, а их стоимость не превышает стоимость, согласованную сторонами контрактом, что подтверждается подписанными актами о приемке выполненных работ. Истец не доказал наличия неосновательного обогащения на стороне ответчика.

В части доводов о завышении расценок следует отметить, что спорные расценки определены не подрядчиком, а проектной организацией, согласованы в утвержденной истцом смете и проверены им при заключении муниципального контракта.

В результате исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд пришел к выводу о необоснованности и документальной неподтвержденности заявленного истцом искового требования к ответчику. В удовлетворении иска отказано. ОМЗ обязали возместить ООО «Уваровская пПМК №22» расходы по проведению судебной экспертизы в размере 215 000 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”