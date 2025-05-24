Археологи разрешили построить систему орошения под Мценском

Они обследовали отведенный под строительство участок и артефактов не нашли.

Эксперты выдали положительное заключение на проект строительства систем орошения полей во Мценском районе с использованием поверхностных вод реки Ока. Сделано это было после проведения археологического обследования участка, выделенного под строительство. Разведка проводилась в этом году обществом с ограниченной ответственностью «Археологический горизонт». Археологические работы проводились на основании открытого листа, выданного Министерством культуры Российской Федерации.

Согласно заключению управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, в границах выделенного под строительство систем орошения участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Однако это не означает, что на участке нет неизвестных памятников, которые могут быть найдены и включены в реестр.

Поэтому целью полевых исследований являлось определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия или объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. Участок находится на территории Карандаковского сельского поселения, на пойменном участке, расположенном между Окой и ее правым притоком рекой Зуша. Его высота над урезом вод рек Ока и Зуша варьируется от двух до шести метров.

Сам объект состоит из двух частей: трассы водопровода для орошения в районе деревни Шашкино, протяженностью 2,2 км; трассы водопровода для орошения в районе деревни Миново, протяженностью 2,5 км. Общая протяженность трассы, таким образом, составляет 4,7 км. Ширина полосы отвода составляет от 10 до 20 метров в стороны от оси трассы объекта. Археологи провели визуальный осмотр территории и заложили шесть шурфов, но не нашли ни артефактов, ни объектов археологического наследия.

В процессе архивно-библиографических изысканий было установлено, что в границах обследуемого участка ранее также не было выявлено объектов археологического наследия. Ближайшими памятниками археологии к данному участку являются городище Рожанец и селище Тшлыково, датированное XIV-XVII веками. Однако они расположены на таком расстоянии, что проведение строительных работ им не повредит.

ИА “Орелград”