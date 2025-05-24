В Орле стартуют турниры AFL и МФЛ

Футбольный сезон выходит на новый уровень.

К уже существующему турниру ЛФЛ добавляются два новых соревнования по футболу 8х8 – AFL и МФЛ. Оба турнира созданы с расчетом на равный уровень команд, где не будет явных фаворитов и слабых соперников. Участники каждой лиги – это мотивированные коллективы, нацеленные на борьбу и развитие.

AFL (Amateur Football League) объединяет опытные и амбициозные команды, многие из которых уже имеют опыт выступлений в ЛФЛ или городских турнирах. Участники: Свобода, Орлик, Бастион, Партизан, Динамо-2, Футбольные папы, Союз, СРК Орёл, Калибр, Атяевка, Сакура, Империя Спорта.

МФЛ (Массовая Футбольная Лига) представляет собой более разноплановую лигу, разделенную на Высшую и Первую дивизионы. Здесь выступают как начинающие команды, так и студенческие коллективы, районные команды: Синара, Синергия, TAREMBOO, МЮД, Лестер, Подснежник, Предатор, Легион, Каховка, Эл Мурабитун, Жилинка, Созвездие, Планета, FourSeasons, WBO, Ланс, Победа, Сталь.

Развитие любительского футбола в Орле продолжает набирать обороты, предлагая спортсменам новые возможности для соревнований и роста.

24 мая, суббота

МФЛ Орел

16:00 Планета – Лестер

16:00 Синара – ЛИМ

16:45 Ланс – TAREMBOO

16:45 Легион – МЮД

17:30 Жилинка – Предатор

17:30 Синергия – Эл Мурабитун

18:15 FourSeasons – Созвездие

18:15 Подснежник- Сталь

Кубок ОФЛ

19.10 Жилинка – Акрон

19.10 Анжи – Эластико

20.00 Пересвет – СпецХимАгро

20.00 Атлетико – Локомотив

25 мая, воскресенье

AFL Орел

11.45 Орлик – Союз

11.45 Футбольные папы – Динамо-2

12:30 Атяевка – Каховка

12:30 Партизан – Сакура

13:15 СРК Орел – Калибр

13.15 Бастион – Свобода

ЛФЛ Орел

14:00 Молот – Аврора

14:00 Палмейрас – Черкасская

15:00 Торпедо – МЖК

15:00 Ромб – VinAuto57

16:00 Синдикат – Старт

16:00 Шайба – Космос

17:00 ОЗиМ – ФУТУРУСС

17:00 Катрапс-2 – Зацеп

18:00 ЛД-Окна – Пересвет

18:00 СШ-3 АФ 2009 – Ред Стар

19:00 Динамо – Локомотив

19:00 Газовик – Тайфун

20:00 СпецХимАгро – Ал Сад

20:00 Хонзо – Атлетико

21:00 Эластико – Акрон

21:00 Катрапс – РАСТ

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ИА “Орелград”