В Орле стартуют турниры AFL и МФЛ

Футбольный сезон выходит на новый уровень.
К уже существующему турниру ЛФЛ добавляются два новых соревнования по футболу 8х8 – AFL и МФЛ. Оба турнира созданы с расчетом на равный уровень команд, где не будет явных фаворитов и слабых соперников. Участники каждой лиги – это мотивированные коллективы, нацеленные на борьбу и развитие.
AFL (Amateur Football League) объединяет опытные и амбициозные команды, многие из которых уже имеют опыт выступлений в ЛФЛ или городских турнирах. Участники: Свобода, Орлик, Бастион, Партизан, Динамо-2, Футбольные папы, Союз, СРК Орёл, Калибр, Атяевка, Сакура, Империя Спорта.
МФЛ (Массовая Футбольная Лига) представляет собой более разноплановую лигу, разделенную на Высшую и Первую дивизионы. Здесь выступают как начинающие команды, так и студенческие коллективы, районные команды: Синара, Синергия, TAREMBOO, МЮД, Лестер, Подснежник, Предатор, Легион, Каховка, Эл Мурабитун, Жилинка, Созвездие, Планета, FourSeasons, WBO, Ланс, Победа, Сталь.
Развитие любительского футбола в Орле продолжает набирать обороты, предлагая спортсменам новые возможности для соревнований и роста.
24 мая, суббота
МФЛ Орел
16:00 Планета – Лестер
16:00 Синара – ЛИМ
16:45 Ланс – TAREMBOO
16:45 Легион – МЮД
17:30 Жилинка – Предатор
17:30 Синергия – Эл Мурабитун
18:15 FourSeasons – Созвездие
18:15 Подснежник- Сталь
Кубок ОФЛ
19.10 Жилинка – Акрон
19.10 Анжи – Эластико
20.00 Пересвет – СпецХимАгро
20.00 Атлетико – Локомотив
25 мая, воскресенье
AFL Орел
11.45 Орлик – Союз
11.45 Футбольные папы – Динамо-2
12:30 Атяевка – Каховка
12:30 Партизан – Сакура
13:15 СРК Орел – Калибр
13.15 Бастион – Свобода
ЛФЛ Орел
14:00 Молот – Аврора
14:00 Палмейрас – Черкасская
15:00 Торпедо – МЖК
15:00 Ромб – VinAuto57
16:00 Синдикат – Старт
16:00 Шайба – Космос
17:00 ОЗиМ – ФУТУРУСС
17:00 Катрапс-2 – Зацеп
18:00 ЛД-Окна – Пересвет
18:00 СШ-3 АФ 2009 – Ред Стар
19:00 Динамо – Локомотив
19:00 Газовик – Тайфун
20:00 СпецХимАгро – Ал Сад
20:00 Хонзо – Атлетико
21:00 Эластико – Акрон
21:00 Катрапс – РАСТ
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ИА “Орелград”