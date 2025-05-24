Жилнадзор дополнили проверкой газового оборудования

Изменения внесены в правила регионального государственного жилищного контроля.

По данным производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, правительство Орловской области внесло изменения в постановление «О региональном государственном жилищном контроле (надзоре)». Сообщается, что расширен его функционал. В частности, отныне предметом государственного жилищного надзора является также соблюдение контролируемыми лицами обязательных к безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также требований к содержанию относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме вентиляционных и дымовых каналов.

«Уточнено, что для объектов государственного жилищного надзора, отнесенных к категории среднего риска, проводится один обязательный профилактический визит в три года; отнесенных к категории умеренного риска, – один обязательный профилактический визит в четыре года», – добавили аналитики.

Тем временем глава «Жилсервис» Константин Касьянов на оперативном совещании при главе города Ливны сообщил, что в райцентре выполнена проверка дымоходов и вентканалов – специализированной организацией ВДПО, на общую сумму 169 тысяч рублей. «Проведены работы по проверке и обслуживанию газового оборудования специализированной организацией АО «Газпром Газораспределение Орел» на сумму 973 тысячи рублей», – добавил он.

В администрации Ливен уточнили, что в управлении указанной компании по состоянию на 1 января 2025 года находилось 216 домов общей площадью 477,1 тысячи квадратных метров, в которых проживает более 14,3 тысячи человек. Управляющая компания уже разработала план-график организационно-технических мероприятий по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период.

«Для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов регулярно проводится осмотр технического состояния инженерных сетей, запорной арматуры, определяются участки трубопроводов находящихся в предаварийном состоянии, – следует из информации администрации города Ливны. – Все выявленные дефекты фиксируются. Общий объем финансирования, включающий в себя комплексные мероприятия по всем видам работ, прогнозируется в размере не менее 6 миллионов рублей».

ИА «Орелград»