Дефицит областного бюджета опережает график

КСП провела анализ исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита.

За первый квартал 2025 года областной бюджет исполнен с дефицитом в размере 1,039 миллиарда рублей, при утвержденных плановых значениях 883,172 миллиона рублей. Такие данные содержатся в заключении Контрольно-счетной палаты Орловской области, которая провела экспертизу отчета правительства об исполнении бюджета региона за первый квартал 2025 года.

По мнению КСП, исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита характеризуется следующими данными: минус – погашено бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на общую сумму 7,487 миллиона рублей; плюсы – агрофирмы «Мценская» и «Русское поле» вернули области взятые у нее кредиты на общую сумму 323 тысячи рублей (ОАО «Агрофирма Мценская» – 154 тысячи рублей, ООО «Агрофирма Русское поле» – 169 тысячи рублей).

Кроме того, город Ливны вернул области 4 миллиона рублей в рамках возврата средств по бюджетным кредитам, которые область из своей казны выделяет некоторым муниципальным образованиям. Кстати, сумма задолженности города Ливны по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января 2025 года оценивалась в 29,25 миллиона рублей. Но верхний предел муниципального внутреннего долга не был превышен, поскольку в соответствии с решением Ливенского горсовета народных депутатов он установлен в размере 120 миллионов рублей.

Согласно отчету об исполнении бюджета города Ливны, расходы местной казны на обслуживание муниципального долга за 2024 год составили всего 40,9 тысячи рублей. А согласно требованиям Бюджетного кодекса РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга не может превышать 15 процентов объема расходов бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

Возвращаясь к оценке финансирования дефицита бюджета Орловской области, добавим, что в качестве плюса КСП расценила привлечение средств на единый счет регионального бюджета 1,016 миллиарда рублей в рамках операций по управлению остатками средств на единых счетах. Кроме того, остатки средств областного бюджета были уменьшены в первом квартале 2025 года на 26,152 миллиона рублей, что эксперты тоже сочли плюсом.

ИА «Орелград»