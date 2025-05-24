Ливны недосчитались штрафов

В Ливнах исполнение бюджета обсудили всем миром

Как сообщает администрация Ливен, в городе прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета. Провела председатель Ливенского городского Совета народных депутатов Ирина Кулаковская. Об исполнении основных показателей бюджета города в 2024 году проинформировала начальник финансового управления администрации города Нина Парахина, а председатель Контрольно-счетной палаты Ольга Синицина представила заключение по результатам проведенной экспертизы.

По словам Ольги Синициной, годовая бюджетная отчетность в целом соответствует установленным нормам законодательства. В 2024 году доходы бюджета составили 1,845 миллиарда рублей, расходы – 1,759 миллиарда. Таким образом, бюджет города Ливны за 2024 год исполнен с профицитом в размере 85,75 миллиона рублей. На реализацию национальных проектов в Ливнах потратили 150,063 миллиона рублей, что составляет 8,5 процента всех расходов.

На исполнение муниципальных программ в 2024 году было направлено 1,446 миллиарда рублей, или 82,2 процента всех бюджетных расходов. Из Дорожного фонда города за минувший год было потрачено 159,842 миллиона рублей, по сравнению с 2023 годом данные расходы сократились на 3,983 миллиона рублей за счет уменьшения субсидий из областного бюджета и уменьшения расходов городского бюджета. Исполнение бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Ливны составило 10,85 миллиона рублей, или 67,8 процента от утвержденных плановых назначений.

Вместе с тем Контрольно-счетная палата города выявила отдельные нарушения порядкп составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов. Отметила она и то, что в течение отчетного года в бюджет города Ливны шесть раз вносились изменения по доходам на общую сумму 255,603 миллиона рублей, по расходам – 208,305 миллиона рублей. «В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия выполнен расчет качества управления налоговыми доходами в 2024 году. Произведенный расчет позволяет сделать вывод о среднем качестве управления налоговыми доходами в отчетном периоде», – следует из заключения КСП.

Тревожным фактором является то, что поступления по неналоговым доходам в 2024 году сократились по сравнению с 2023 годом: доходы от реализации имущества уменьшились на 3,514 миллиона рублей, или в 2,7 раза; доходы от перечисления части прибыли МУПов – на 2,534 миллиона рублей, или в 3,6 раза; плата за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций – на 1,55 миллиона рублей, или на 23,1 процента. Кроме того, сумма собранных штрафов, санкций и возмещения ущерба сократилась на 550,9 тысячи рублей, она составила лишь 78,6 процентов к уровню 2023 года.

ИА “Орелград”