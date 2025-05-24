Ливенцев приучат к ЗОЖ

В Ливенском районе будут пропагандировать здоровый образ жизни.

Администрация Ливенского района утвердила программу укрепления общественного здоровья, действие которой рассчитано по 2030 год включительно. За это время власти планируют как минимум на 4 процента увеличить количество местных жителей, ведущих здоровый образ жизни. Ожидаемыми конечными результатами реализации новой программы также является создание к 2030 году условий для качественной жизни и формирование у местных жителей ответственного отношения к своему здоровью.

Примечательно то, что программа не имеет финансовой составляющей. Запланированные мероприятия финансирования не требуют. Из преамбулы документа следует, что население района на данный момент составляет около 25,5 тысячи человек. Проблемой авторы программы называют тот факт, что ежегодно местное население стареет. Более 65 процентов местных жителей – это граждане не репродуктивного возраста, и их доля в ближайшие годы, согласно прогнозам, будет расти.

Основные демографические показатели не впечатляют. Так, уровень рождаемости в районе составляет 5,9 ребенка на каждую 1000 жителей, в то время как в целом по Орловской области показатель составляет 6,7 ребенка, по стране – 8,4. При этом показатель смертности в Ливенском районе очень высок – 17,8 смертей на каждую 1000 жителей. Для сравнения, в среднем по области показатель составляет 15,7, по России – 12,5. Это не могло не отразиться на ситуации на местном рынке труда. Происходящие на нем перемены власти называют кардинальными.

Район в последние годы столкнулся с критическим дефицитом трудовых ресурсов. Изменение баланса спроса на рабочие руки и предложения в целом привело к снижению официального уровня безработицы и росту количества заявленных вакансий. Однако многие свободные рабочие места относятся к группам риска по профессиональным заболеваниям. Решить накопившиеся проблемы за счет одной только программы укрепления общественного здоровья вряд ли удастся, но она должна внести в это значительный вклад.

ИА “Орелград”