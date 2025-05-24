Гарантии на ремонт дорог проверяют под Орлом

Необычную инвентаризацию затеяли во Мценском районе.

Администрация Мценского района распорядилась о проведении инвентаризации гарантийных обязательств по муниципальным контрактам в рамках проведенных ремонтных работ, а также работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Мероприятие организуется в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Как следует из документа, целью инвентаризации является контроль за качеством выполненных дорожных работ. Кстати, она уже стартовала и продлится по 2 июня 2025 года. Проводят ее муниципальные заказчики и подведомственные им учреждения. Им предписано провести комиссионное обследование отремонтированных дорожных объектов в рамках действия гарантийных обязательств, и по результатам обследований составить акты.

«При наступлении гарантийных случаев незамедлительно привлечь ответственных лиц к их устранению, а в случаях отказа от добровольного выполнения своих обязательств обратиться в судебные органы», – приказали районные власти. Ранее Контрольно-счетная палата Орловской области сообщила, что в минувшем году в рамках контроля эффективности реализации на региональном уровне национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было проведено три проверки расходов на строительство и ремонт участков автомобильных дорог в Урицком, Новосильском, Кромском и Сосковском районах.

Объем проанализированных бюджетных вложений в объекты капитального строительства составил 381,52 миллиона рублей, функции заказчика на выполнение работ по данным объектам осуществляло казенной учреждение «Орелгосзаказчик». В своем отчете КСП отметила технологические сложности при выполнении работ, возникшие вследствие допущенных ошибок проектировщика при разработке проектно-сметной документации на ремонт участка автомобильной дороги регионального значения «Сосково – Мураевка – Долженки со строительством обхода населенного пункта Долженки».

В течение 2023-2024 годов осуществлялся оперативный мониторинг соблюдения графика выполнения работ на объекте. По итогам проведенной в 2024 году проверки было установлено, что в рамках исполнения требований контрольного органа были устранены недостатки выполненных работ за счет собственных средств подрядчика на сумму 28,53 миллиона рублей. Это позволило выполнить показатели регионального проекта и обеспечить приведение дорожного покрытия автомобильной дороги в нормативное эксплуатационное состояние в соответствии с требованиями государственных стандартов.

«Вместе с тем по итогам проведенных проверок установлены отдельные нарушения и недостатки на общую сумму 2,321 миллиона рублей, выраженные в наличии на момент обследования объектов эксплуатационных дефектов асфальтового покрытия дорожного полотна, а также неприменение мер по удержанию неустойки с недобросовестного подрядчика», – сообщила КСП.

ИА «Орелград»