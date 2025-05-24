Программа поддержки малого бизнеса осталась без финансирования

В Ливенском районе оценили эффективность муниципальных программ.

Как сообщает администрация Ливенского района, реализация муниципальных программ стала предметом обсуждения на оперативном совещании при главе района. С основным докладом на эту тему выступил и.о. заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам Сергей Душевин. По его словам, в 2024 году реализовывалось 15 муниципальных программ, включенных в перечень. На их реализацию было израсходовано 715,688 миллиона рублей, в том числе 245,347 миллиона рублей из средств бюджета Ливенского района, 421,387 миллиона рублей – из средств областного бюджета, 48,953 миллиона рублей – из средств федерального бюджета.

По результатам проведенной оценки эффективности пять муниципальных программ получили статус «высокоэффективных». В их числе Сергей Душевин назвал программы «Развитие физической культуры и спорта», «Молодежь Ливенского района», «Комплексное развитие сельских территорий», «Развитие муниципальной службы» и «Развитие муниципальной системы образования». Семь программ признаны просто эффективными, одна программа имеет средний уровень эффективности.

«Оценка двух программ – «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Ливенском районе» и «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ливенском районе» – не проводилась по причине отсутствия финансирования в отчетном году», – сообщила администрация района. В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям администрация поручила проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки и принять соответствующие меры.

Также поручено принять меры, направленные на корректировку плановых значений показателей эффективности реализации муниципальных программ на последующие годы, с учетом достижения показателей в отчетном году. Власти района призвали исполнителей повысить качество планирования и установить показатели, максимально характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ как целиком, так и их отдельных мероприятий. Кроме того, предписано усилить контроль за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.

ИА “Орелград”