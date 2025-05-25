Клычков будет лично отвечать за производительность труда

Губернатор возглавил новый региональный штаб.

Правительство Орловской области утвердило положение о региональном штабе по реализации федерального проекта «Производительность труда». Уже утвержден его персональный состав. Так, возглавил штаб губернатор Андрей Клычков, а Вадим Тарасов, вице-губернатор по планированию, экономике и финансам, стал заместителем руководителя регионального штаба. Последний является коллегиальным совещательным органом, призванным обеспечить на территории Орловской области достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных указом президента Владимира Путина в 2024 году.

Главной целью регионального штаба заявлена координация деятельности органов исполнительной власти Орловской области при реализации федерального проекта «Производительность труда». На своих заседаниях штаб будет разрабатывать и рассматривать предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования в сфере обеспечения повышения производительности труда на территории Орловской области, предложения о включении в государственные программы мероприятий в указанной сфере, предложения по реализации конкретных мер по повышению производительности труда.

Также члены штаба будут анализировать результаты, достигнутые местным бизнес-сообществом в указанной сфере. Региональный штаб имеет право запрашивать и получать необходимую ему информацию от органов власти, предприятий и учреждений и заслушивать представителей на своих заседаниях, приглашать для участия в своей работе экспертов и даже давать поручения структурным подразделениям администрации Орловской области.

Согласно открытым данным, в рамках национального проекта «Производительность труда» в Орловской области реализуется региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». К началу 2025 года за весь период его реализации инструментам бережливого производства без отрыва от работы около 900 сотрудников предприятий, что почти в 1,7 раза больше запланированного.

На предприятиях региона за это время был подготовлен 71 инструктор по бережливому производству, которые будут обучать бережливым технологиям своих коллег по завершению участия предприятий в региональном проекте. Анализ результатов реализации регионального проекта показал, что в 2024 году доля предприятий-участников Орловской области, достигших ежегодного прироста производительности труда на уровне 5 процентов, составила 77,8 процента при плановом доведенном значении – 50 процентов.

ИА “Орелград”