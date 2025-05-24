Орловца лишили прав из-за дорожных штрафов

Водительское удостоверение ему вернут только после полной оплаты.

Болховский районный суд Орловской области рассмотрел заявление представителя службы судебных приставов, который просил применить в отношении местного жителя одну из мер принудительного взыскания, а именно ввести в отношении него временное ограничение на пользование специальным правом в виде права управления транспортными средствами. Иными словами, пристав просил суд временно приостановить действие водительского удостоверения, поскольку гражданин отказывается в добровольном порядке погашать крупную задолженность.

Представитель Болховского РОСП УФССП России по Орловской области суду пояснил, что в отношении местного жителя возбуждено 27 исполнительных производств. Для удобства они объединены в одно сводное исполнительное производство. В его рамках с гражданина необходимо взыскать задолженность по штрафам за нарушения правил дорожного движения и займам, а также исполнительский сбор. Общая сумма задолженности гражданина составляет 2 905 010 рублей.

«Судебный пристав просил установить для должника ограничение на пользование специальным правом в виде права управления транспортными средствами до исполнения обязательств по сводному исполнительному производству, так как гражданин в добровольном порядке требования, изложенные в исполнительном документе, в установленный законом срок не исполнил, – пояснили в пресс-службе суда. – Изучив материалы дела, суд установил, что гражданин имеет действующее водительское удостоверение, задолженность по взысканию штрафов ГИБДД на сумму свыше 10 000 рублей».

В суде подчеркнули, что сам должник не представил в рамках заседания никаких доказательств того, что погасить долги в установленный срок ему помешали чрезвычайные и объективно непредотвратимые обстоятельства. Поэтому было принято решение удовлетворить исковые требования службы судебных приставов. В отношении должника введено ограничение, то есть действие его водительского удостоверения приостанавливается вплоть до погашения задолженности и закрытия исполнительного производства. Вернуть права он сможет также в случае, если введенное ограничение официально будет снято. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»