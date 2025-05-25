В Ливнах повысят уровень противопожарной защиты

Об организации пожарно-профилактической работы распорядились городские власти.

Администрация Ливен издала постановление об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города. Целями проведения такой работы заявлены: повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора; минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях; усиление эффективности в работе по профилактике пожаров в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей; принятие мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Основным организатором пожарно-профилактической работы является администрация города Ливны, основными исполнителями – личный состав добровольных пожарных дружин, руководители местных предприятий, организаций и учреждений. В план работ включено изготовление и распространение среди населения противопожарных памяток и листовок, размещение в организациях, занятых обслуживанием жилищного фонда, объектах федеральной, региональной и муниципальной собственности (здравоохранения, образования, культуры, спорта и т.д.) информационных стендов пожарной безопасности.

Также предусмотрено изготовление и размещение социальной рекламы по пожарной безопасности, организация конкурсов, выставок и соревнований, размещение информационных материалов на противопожарную тематику на официальном сайте администрации города Ливны, на ее страничках в социальных сетях, целевых группах в мессенджерах, чатах и даже форумах. Кроме того, план допускает использование других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения.

При проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей власти потребовали уделять особое внимание содержанию территории, зданий и сооружений и помещений, состоянию эвакуационных путей и выходов, готовности персонала организации к действиям в случае возникновения пожара, обучению работников учреждений и организаций мерам пожарной безопасности. Планируется и проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности и отделом внутренних дел «по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и мест проживания неблагополучных семей».

ИА “Орелград”