Орловчанка поколотила соседку кастрюлей

Бытовой конфликт стал поводом для возбуждения уголовного дела.

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении ранее не судимой местной жительницы. Органом дознания она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ.

Такие дела заводят, когда травмы не очень опасны, но в то же время вызывают длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть. К тому же в данном случае орган дознания решил, что преступление было совершено с применением предмета, используемого в качестве оружия. Из материалов следует, что в июле 2024 года в общем помещении кухни разгорелся конфликт.

Подозреваемая вступила в словесную ссору со своей знакомой, а в качестве аргумента, по версии дознания – оружия, она использовала металлическую кастрюлю. Было установлено, что подозреваемая нанесла сопернице как минимум два удара в область головы. Судя по всему, удары были достаточно сильными, так как у потерпевшей медики затем диагностировали такие травмы, как закрытый перелом нижней челюсти, кровоподтеки на лице, ушибы височной области и др.

В совокупности данные травмы были расценены как повреждения, причинившие вред здоровью средней степени тяжести вред здоровью. Такой квалификации хватило для возбуждения уголовного дела, но уже в суде потерпевшая подала письменное заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Она пояснила, что примирилась с подсудимой, которая загладила причиненный ей вред в полном объеме, а именно «передала ей денежные средства в размере 5000 рублей».

Кроме того, подозреваемая извинилась, и потерпевшая ее простила. Последняя также сообщила суду, что никаких претензий к своей обидчице больше не имеет, свое ходатайство заявила добровольно, без оказания на нее какого-либо давления, а также пообещала, что гражданский иск заявлять не будет. При таких обстоятельствах суд постановил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»