Под Орлом злостного алиментщика направили на исправительные работы

Мужчина неоднократно уклонялся от выплат на содержание своих детей.

Как сообщает пресс-служба Болховского районного суда Орловской области, местный житель признан виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно).

За неуплату алиментов мужчине назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием из его заработной платы в доход государства 15 процентов. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, в том числе полное признание вины подсудимым и искреннее раскаяние, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговор уже вступил в законную силу, причем подсудимый вполне мог избежать уголовного наказания.

«В отношении подсудимого был вынесен судебный приказ на выплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/3 части заработка и иного дохода ежемесячно до достижения детей совершеннолетия, – уточнили в пресс-службе суда. – В настоящее время один из детей достиг совершеннолетия, поэтому сумма алиментов рассчитывается в размере ¼ всех видов заработка. Подсудимый уклонялся от их уплаты без уважительных причин, за что был привлечен мировым судьей к административной ответственности, назначенное наказание отбыто в полном объеме. Обязанности по уплате алиментов он продолжал не исполнять».

Ранее Управление ФССП России по Орловской области сообщало о том, что житель города Орла погасил более 170 тысяч рублей задолженности по алиментам, чтобы избежать уголовной ответственности. Исполнительное производств в отношении него находится в работе сотрудников Заводского районного отделения судебных приставов. Согласно решению суда, горожанин обязан выплачивать на содержание своей несовершеннолетней дочери четверть всех своих доходов. И поначалу он это исправно делал.

«Спустя некоторое время мужчина перестал выполнять свои родительские обязанности по содержанию дочери, что привело к образованию задолженности свыше 170 тысяч рублей, – сообщила в пресс-службе УФССП. – Судебный пристав-исполнитель принял в отношении гражданина комплекс мер принудительного исполнения: наложил арест на расчетные счета должника, вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества и ограничил в праве выезда за пределы Российской Федерации».

Кроме того, алиментщика привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ и наказали его 20 часами обязательных работ, но и это не побудило его начать погашение задолженности. И только когда над ним нависла реальная угрозы возбуждения уголовного дела, он оперативно погасил весь свой долг.

ИА “Орелград”