В Орле завели дело на застройщика

Основанием послужила реклама, способная ввести в заблуждение.

Управление ФАС России по Орловской области в рамках проведенного наблюдения выявило факт распространения наружной рекламы ЖК «Крылья», содержащей признаки нарушения требований закона о рекламе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Напомним, что пару недель назад вопрос об этой рекламе выносился на обсуждение экспертов. И члены ведомственного экспертного совета большинством голосов тогда пришли к выводу, что в представленной рекламе часть существенной информации о рекламируемом товаре отсутствует.

Мнение экспертов носит рекомендательный характер, но оно учитывается антимонопольной службой при вынесении решения. В данном случае Орловское УФАС возбудило дело в отношении застройщика – ООО СЗ «Фортуна» – по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф. Речь идет о наружной рекламе жилищного комплекса «Крылья» со слоганом «Квартиры в рассрочку до 36 месяцев 0%».

«В рекламе не были перечислены существенные для потребителя условия акции по приобретению квартир с рассрочкой 0%, что могло бы ввести потенциальных покупателей в заблуждение, – пояснили в пресс-службе Орловского УФАС России. – Кроме того, Управлением, а также членами Экспертного совета было установлено, что в представленной рекламе часть существенной информации о рекламируемом товаре – возможности приобретения квартиры с рассрочкой 0% до 36 месяцев – отсутствует, а также информация с учетом ее содержания способна ввести в заблуждение потребителей рекламы».

Согласно официальным данным, в 2024 году в Орле в эксплуатацию было введено 141,3 тысячи квадратных метров жилья. Для сравнения, показатель 2023 года – 153,3 тысячи квадратных метров. Всего в минувшем году было введено в строй 10 многоквартирных жилых домов общей площадью 108,2 тысячи квадратных метров (минус 10,4 процента по сравнению с 2023 годом) и 278 индивидуальных жилых домов общей площадью 33,1 тысячи квадратных метров (плюс 1,7 процента по сравнению с 2023 годом).

ИА «Орелград»