Суд объяснил, почему орловца простили за грабеж

Обвиняемый успел договориться с потерпевшим.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области прекратил уголовное дело в отношении жителя поселка Хомутово, которого органы предварительного расследования обвиняли в хищении мобильного телефона. Пресс-служба суда объяснила, почему было принято такое решение. Само уголовное дело было возбуждено по мотивам происшествия, имевшего место в декабре 2024 года. В тот день житель поселка пришел в гости к своему знакомому. Ему приглянулся мобильник хозяина, и он решил им завладеть.

Гость попросил телефон, так как ему якобы было нужно кому-то срочно позвонить. Хозяин квартиры согласился и выполнил просьбу, но гость, взяв чужой телефон в руки, тут же направился к выходу из квартиры. Хозяин понял, что происходит, и громко запротестовал, потребовав, чтобы приятель вернул ему телефон. Однако тот пропустил призывы потерпевшего мимо ушей и покинул квартиру с чужим телефоном в руках.

Поскольку хищение было открытым, действия гостя органом представительного следствия были квалифицированы по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ как грабеж. Подсудимому грозило довольно суровое наказание, но ему удалось выкрутиться. Уже в ходе судебного заседания он подал ходатайство о прекращении уголовного дела и освобождении его от уголовной ответственности. Подсудимый заявил, что ему удалось примириться с потерпевшим, что он извинился перед ним, вернул похищенный мобильный телефон и даже приобрел для потерпевшего новую сим-карту.

Такую же версию изложил адвокат подсудимого, а потерпевший суду заявило, что принял извинения, претензий материального и морального характера к своему обидчику не имеет. Государственный обвинитель возражал о прекращении уголовного дела, однако ходатайство подсудимого было удовлетворено. В пресс-службе суда пояснили, что согласно статье 25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести.

Такое допускается, если обвиняемый примирился с потерпевшим и загладил причиненный ему вред. Статья 76 УК РФ в свою очередь гласит, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. Учитывая данные нормы, а также сведения о личности подсудимого, суд пришел к выводу о возможности прекращения уголовного дела за примирением подсудимого с потерпевшим.

«В заявлении потерпевшего приведены все обстоятельства, свидетельствующие о примирении с подсудимым, который в добровольном порядке загладил причиненный вред, – пояснила пресс-служба суда. – Законодатель, определяя степень общественной опасности и тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, отнес это преступление к категории средней тяжести, тем самым давая возможность решать вопрос о прекращении уголовного дела по таким деяниям. Также, суд указал, что прекращение уголовного дела при установленных обстоятельствах будет достаточной и справедливой мерой уголовно-правового характера, не являющейся реабилитирующим основанием».

ИА «Орелград»