Антинаркотический месячник проведут в Орловской области

Мероприятие направлено на широкую общественность.

Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни пройдет в Орловской области. Совместными усилиями его проведут все заинтересованные ведомства при активном участии органов местного самоуправления. Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, оказания социально-психологической, медицинской помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации. Месячник пройдет в период с 26 мая по 26 июня 2025 года.

Тем временем администрация Орловского муниципального округа отчиталась о уже проведенном любопытном мероприятии. В ДК «Олимп» поселка городского типа Знаменка прошел антинаркотический квест для учащихся Знаменской средней школы. Инициаторами выступили студенческий антинаркотический клуб «Здоровое поколение» ОГУ им. И.С. Тургенева при поддержке проекта «УчуДобру» окружного центра социального обслуживания населения.

«Главная цель — показать подросткам, как важно выбирать жизнь без зависимости и развивать в себе силу говорить «нет»! – сообщили в администрации Орловского муниципального округа. – Через интерактивные задания квеста ребята учились противостоять соблазнам, узнавали о преимуществах ЗОЖ и о том, какие возможности открывает активная жизненная позиция. В финале участники узнали о международной премии #МЫВМЕСТЕ — теперь каждый может рассказать о своей социальной инициативе и получить признание на большом уровне».

В свою очередь Управление МВД России по Орловской области сообщило, что за четыре месяца 2025 года в рамках проведения антинаркотической профилактической работы сотрудниками Управления по контролю за наркооборотом было проведено 95 профилактических мероприятий с охватом аудитории свыше 5900 человек. Из них около 3000 – несовершеннолетние.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»