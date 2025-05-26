Мэрия Орла получила «спортивные» полномочия

Новые функции уже закреплены в уставе областного центра.

Вступило в силу решение Орловского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла». Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Они сообщают, что к числу вопросов местного значения, относящихся к ведению города Орла, дополнительно отнесена организация предоставления дополнительного образования взрослых по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в муниципальных организациях. Реализация данного полномочия возложена на администрацию города Орла. Установлен и порядок финансового обеспечения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Орла.

«Финансирование таких полномочий осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов, – информируют аналитики. – Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления данных полномочий в случаях, если объем выделяемых средств на оплату труда муниципальных служащих, реализующих переданные государственные полномочия, не обеспечивает затраты муниципального образования на выполнение государственных полномочий».

Что касается спортивных полномочий, то в городе Орле насчитывается девять муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, реализующих программы спортивной подготовки. По данным мэрии, на начало 2025 года в них занимались 7852 человека. В 2024 году 1048 воспитанников спортивных школ Орла приняли участие в 63 всероссийских соревнованиях за пределами Орловской области, из них победителями стали 80 человек, призерами – 211 человек.

Кроме того, в минувшем году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Орле на 2024-2026 годы» было проведено 117 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 50 спортивных мероприятий и 67 физкультурных, в которых приняло участие свыше 15 тысяч жителей города Орла. В 2024 году на базе спортивной школы «Олимп» продолжил работу муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Тестирование по выполнению нормативов ГТО прошли 4577 жителей города Орла, 2278 из них получили знаки отличия, в том числе 979 человек выполнили нормативы на «золотой» знак отличия.

ИА «Орелград»