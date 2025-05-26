В Орле назвали меры защиты от бесконтактных мошенников

Полезные советы дала Орловская транспортная прокуратура.

Орловская транспортная прокуратура разработала и распространила памятку о том, как защитить себя от так называемых «бесконтактных мошенничеств», совершенных дистанционно с использованием телефона или интернета. Чтобы не попасться на уловки аферистов, необходимо знать и помнить, что работники банков и правоохранительных органов не выясняют по телефону вопросы о денежных средствах на счетах граждан либо об их банковских картах. И следует соблюдать определенные правила безопасности.

Так, надзорное ведомство советует гражданам не устанавливать и не сохранять без предварительной проверки антивирусом файлы, полученные из ненадежных источников, не использовать пароли, связанные с персональными данными. Необходимо убедиться в достоверности информации, полученной в ходе телефонного разговора и интернет-переписки с неизвестными.

«Мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи и банковских учреждений, знакомыми и даже вашими родственниками. Следует связаться с теми, от чьего имени действуют незнакомцы и убедиться в правдивости информации. Не стоит бояться прервать разговор», – следует из памятки Орловской транспортной прокуратуры.

Ни при каких обстоятельствах не следует сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт – сотрудники банка никогда не просят сообщить данные карты и не просят пройти к банкомату. Нельзя переводить денежные средства не удостоверившись, что об этом действительно просит знакомый в социальной сети. Мошенники ведь могут взломать аккаунт. Поэтому сначала необходимо связаться с этим человеком и узнать, действительно ли он просит деньги.

Тем временем борьбу с дистанционным мошенничеством обсудили в Орловском облсовете народных депутатов. О ситуации в целом доложил сотрудник уголовного розыска Алексей Величкин. По его словам, а первые четыре месяца 2025 года в Орловской области зарегистрировано 969 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 2,1 процента меньше аналогичного периода предыдущего года. Большинство таких преступлений составили мошенничества и кражи.

«Количество зарегистрированных мошенничеств снизилось на 0,7 процента, ущерб от них составил свыше 121 миллиона рублей, из которых возращено лишь около 3 миллионов рублей, – сообщила пресс-служба Орловского облсовета. – Наиболее распространенными схемами, отметил Алексей Викторович, являются телефонные звонки от имени сотрудников банков, представителей правоохранительных органов и социальные инженерные атаки».

Количество краж, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилось по сравнению с прошлым годом на 36,5 процента. Общий ущерб от таких преступлений превысил 5 миллионов рублей, из них потерпевшим компенсировано менее полумиллиона рублей. «Также докладчик отметил, что в ближайшее время планируется активизация совместной работы правоохранителей и кредитно-финансовых учреждений и создание специальной рабочей группы для оперативного решения возникающих проблем», – добавили в пресс-службе регионального парламента.

ИА «Орелград»