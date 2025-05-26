Губернатор поторопил службы, занятые ликвидацией последствий атаки в Болхове

26.5.2025 | 10:20 Новости, СВО

На минувшей неделе город пережил нападение вражеских беспилотников.

Фото: Портал Орловской области

Андрей Клычков высказался на эту тему сегодня перед заседанием в областной администрации.

«Хочу попросить наши службы, в первую очередь, занимающиеся оценкой ущерба, завершить работу, не затягивая», – высказался губернатор.

Он отметил, что в целом такая работа хорошо выстроена по разным направлениям. Однако орловцам, чьи жилища пострадали от атаки, может потребоваться и дополнительная помощь.

«Люди оказались в непростой ситуации… У всех разная ситуация. Один дом сгорел, к сожалению, полностью. Есть дома повреждённые», – рассказал Клычков.

Также он распорядился связаться с районом «по линии ЖКХ» – в связи с вопросами газоснабжения.

ИА «Орелград»


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