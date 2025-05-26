На Орловщине между райцентрами два человека погибли в ДТП

26.5.2025 | 10:35 Новости, Происшествия

Авария случилась на трассе «Змиёвка-Глазуновка-Тросна».

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП произошло 24 мая в 17 часов. 58-летний водитель ехал со стороны Глазуновки в сторону Змиёвки на «Ладе Приоре». Примерно на 11-м километре трассы машина перевернулась.

Водитель скончался на месте ещё до прибытия «Скорой». Врачи доставили его 60-летнего пассажира в Орловскую областную клиническую больницу. Однако там скончался и он — из-за полученных травм.

Всего за эти выходные на территории Орловской области зарегистрировано 43 ДТП. Кроме этого случая смертей больше не было, однако ещё девять человек получили телесные повреждения.

Информацию сообщили в ГАИ Орловской области.

ИА «Орелград»


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