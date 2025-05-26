В Орле неадекватная женщина напала на полицейского

Инцидент произошел на территории Северного района областной столицы.

Как сообщает пресс-служба Северного районного суда, жительница города Орла предстала перед ним по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Из материалов уголовного дела следует, что инцидент произошел в феврале 2025 года. В тот день подсудимая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Спиртные напитки она распивала в подъезде одного из многоквартирных домов Северного района. Жильцам это не понравилось, а поскольку нетрезвая женщина покидать подъезд не собиралась, они вызвали полицию, пояснив стражам порядка, что незваная гостья ведет себя неадекватно.

Полиция оперативно отреагировала на вызов, и на место происшествия вскоре прибыли сотрудники. Женщина к тому времени все еще находилась в подъезде. Приезд полиции в чувство ее не привел. Сотрудники представились сами и попросили представиться женщину, на что она ответила отказом. Более того, продолжила демонстративно потреблять спиртное а на полицейских обрушила потоки грубой нецензурной брани. В пресс-службе суда отмечают, что нарушительница порядка «на неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировала». А затем и вовсе набросилась на одного из них с кулаками.

«Нарушительница, не желая подчиняться законным требованиям полицейских, со значительной силой нанесла несколько ударов одному из сотрудников полиции, применив, тем самым, насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, – следует из информации суда. – Подсудимая в судебном заседании свою вину не признала. По приговору суда женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия в отношении сотрудников полиции). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Подсудимая согласилась с вынесенным приговором Северного районного суда, который вступил в законную силу».

ИА «Орелград»