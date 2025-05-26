Губернатор: «Вражеские атаки не прекращаются»

Однако пока новых повреждений в Орловской области нет.

Об этом Андрей Клычков рассказал в социальных сетях.

«За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожено 20 БПЛА противника. Повреждений и пострадавших нет, ведутся оперативные проверки на местах происшествий», – написал он.

Согласно официальным данным Министерства обороны, накануне, в воскресенье, над Орловщиной сбили 8 БПЛА врага в период с ноля до семи часов, затем ещё 12 — в период с 13 до 20 часов. Также сообщается о ещё восьми дронах, сбитых над Орловской областью между 20:00 воскресенья и 08:30 понедельника.

Кроме того, уже в последние часы, между 07:50 и 08:30, ПВО нейтрализовали в небе над Орловщиной ещё один боевой дрон врага.

ИА «Орелград»