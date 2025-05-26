Сегодня стартует «горячая линия» по туристическим услугам

Её проводит Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Мероприятие проводится в период с 26 мая по 6 июня. Граждане могут задать специалистам вопросы, которые касаются защиты прав при покупке, обмене и возврате турпутёвок, договоров на туристическое обслуживание, получении соответствующих услуг ненадлежащего качества.

В круглосуточном режиме вопросы принимает Единый Консультационный центр Роспотребнадзора («ЕКЦ») по телефону 8-800-555-49-43.

Также с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (кроме перерыва с 13:00 до 13:45) можно позвонить на телефоны в подразделениях службы:

отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Орловской области – 8 (4862) 41-52-52 и 8 (4862) 42-26-59;

Консультационный центр для потребителей «Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области» – 8 (4862) 75-02-76;

территориальный отдел во Мценске – 8 (48646) 4-15-39;

территориальный отдел в Ливнах – 8 (48677) 7-13-34;

территориальный отдел в Кромах – 8 (48643) 2-15-98;

территориальный отдел в Верховье – 8 (48676) 2-39-57.

Кроме того, дополнительные данные можно получить на сайте Роспотребнадзора в государственном информационном ресурсе ГИС ЗПП.

ИА «Орелград»