Качество электронных услуг на Орловщине не дотянуло до плана

Областные власти отчитались о развитии информационного общества.

Областные власти представили отчет о реализации государственной программы «Развитие информационного общества на территории Орловской области» за 2024 год. Она предусматривает увеличение к 2029 году доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету, до 97 процентов. Также программа направлена на развитие и поддержку сети МФЦ, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах комплексных кадастровых работ получение органами исполнительной власти специальной компетенции Орловской области преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий обеспечение информационной безопасности органов исполнительной власти.

Установленные на 2024 год показатели государственной программы достигнуты, следует из отчета. Общий процент исполнения по показателям составил 107,77 процента. Реализация продолжается и в 2025 году. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ по итогам 2024 года в регионе составил 4,29 балла при целевом значении 4,4 балла.

«Недостижение целевого значения показателя связано с особенностями методики его расчета, предусматривающей учет среднеарифметических оценок по всем услугам, – объясняют авторы отчета. – Низкие оценки всего по 3 услугам из 51 оцененной, имеющим при этом незначительное общее количество оценок, существенно повлияли на общую оценку показателя по Орловской области и не позволили достичь установленное целевое значение».

Также авторы отчета связали недостижение целевого значения «невозможностью разработки и принятия мер, направленных на повышение качества предоставления услуг в электронном виде». И здесь они ссылаются на «отсутствие доступных источников объективной информации о причинах, вызвавших у заявителей негативную оценку качества конкретной услуги». Кроме того, хромал учет опросных анкет. При этом авторы отчета указывают на то, что фактическое значение показателя по Орловской области превышает значение по Российской Федерации на 0,03 балла – значение по РФ по итогам прошлого года составило 4,26 балла.

«Информация о необходимости достижения целевого значения показателя на регулярной основе доводилась до органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области и органов местного самоуправления, предоставляющих массовые социально значимые услуги, – следует также из документа. – Департаментом информационных технологий Орловской области было направлено письмо в Минцифры России о необходимости корректировки значения показателя и актуализации методики его расчета».

ИА «Орелград»