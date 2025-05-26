В Орле под ресторан перепланируют дом, связанный с Тургеневым

Дом-памятник приспособят для современного использования.

Проект работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой XIX века», успешно прошел процедуру государственной историко-культурной экспертизы. Проект предусматривает приспособление для современного использования дома № 28 по улице Тургенева, который был поставлен на охрану в 1993 году решением Малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов. А в 2024 году управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило его границы и правовой режима использования территории.

Согласно исторической справке, дом был построен на земле усадьбы Тургеневых. До 1850 года часть усадебного места принадлежала Варваре Петровне Тургеневой, с 1850 до 1881 года находилась во владении разных собственников. В 1860-1870-х годах в нем размещалась Николаевская женская гимназия. В 1873 году впервые в Орле здесь экспонировалась выставка художников-передвижников. В 1880-е дом перестроили для новой владелицы – жены коллежского советника Варвары Мацневой. По проекту академика Тибо-Бриниоля он дополнился пристройками.

В 1895 году каменный дом с двумя деревянными флигелями и сараем стал принадлежать жене дворянина Наталье Бонч-Бруевич. В 1922-1923 годах в здании находился Главный детский изолятор города. Во время войны с октября 1941 года по июль 1943 года в нем размещался штаб абвергруппы 107 военной разведки и контрразведки Германии. В советское время в здании работала школа рабочей молодежи с общежитием, с 1993 по 2011 годы – вечерняя школа № 47, после закрытия которой здание не эксплуатируется.

«В настоящее время входов с улицы нет: левый дверной проем заложен кладкой. Справа вместо дверного проема – окно», – говорится в акте экспертизы. Дом прошел процедуру технического обследования, по итогам которого как недопустимое было оценено техническое состояние стропильной системы и кровли, лестницы спуска в подвал, полов, внутренней отделки, отмостки и инженерных сетей. В то же время техническое состояние фундаментов и оснований, стен и перекрытий находится на нормативном уровне.

Проект предусматривает ремонт фасадов здания, укрепление грунтов вокруг фундаментов, замену конструкций крыши и покрытия кровли, оконных блоков, внутренних и наружных дверных блоков, ремонт внутренних помещений устройство противопожарного люка в чердачном перекрытии. Для всего здания в целом предусмотрена перепланировка под ресторан. Эксперты пришли к выводу, что проектная документация соответствует требованиям в области охраны объектов культурного наследия и выдали положительное заключение.

ИА «Орелград»