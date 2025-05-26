В Кромах у здания автовокзала сгорел автобус

Удалось обойтись без пострадавших.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сообщение о возгорании поступило сегодня в 10 часов 40 минут. У здания местного автовокзала горел «ПАЗ».

Через несколько минут на место прибыли сотрудники 25-й пожарной части. Ликвидация возгорания заняла около получаса.

На месте работали 4 сотрудника МЧС России на 2 единицах спецтехники.

На снимках видно, что пламя практически уничтожило автобус. Однако среди людей никто не погиб и не пострадал.

Ранее в соцсетях сообщили, что автобус ехал с заправки – пассажиров в нём не было.

ИА «Орелград»